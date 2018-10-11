Россия приостановила пилотируемые полеты в космос

В связи с аварией при старте ракеты "Союз МС-10" Россия временно прекратит пилотируемые пуски в космос. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов на пресс-конференции в Москве в четверг, 11 октября. "Естественно, в такой ситуации пилотируемые пуски прекращаются до разбора всей ситуации для того, чтобы обеспечить безопасность", - заявил Борисов, отметив, что подобные аварии в истории космонавтики уже случались.

Он напомнил, что доставку космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) сейчас обеспечивает только Россия, и пообещал предоставлять США всю необходимую информацию о происшествии.

Что произошло при запуске ракеты

11 октября во время старта ракеты "Союз МС-10" на МКС с космодрома Байконур случилась авария. Капсула с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом благополучно приземлилась в Казахстане. Овчинин и Хейг находятся в Джезказгане и проходят медицинское обследование перед вылетом на Байконур.

Ранее директор американского Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн писал на своей странице в соцсети Twitter, что Овчинина и Хейга доставят в российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина близ Москвы.

Противоречивая информация о ходе запуска