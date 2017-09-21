Россия предупредила США о жестком ответе на обстрелы спецназа в Сирии

Минобороны России проинформировало США о намерении жестко пресекать попытки обстрелов российского спецназа и сирийских войск боевиками сирийской оппозиции. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС. Россия также обвинила США в оказании прямой помощи сирийским боевикам.



По словам Конашенкова, в настоящее время вместе с сирийскими войсками в районе Дейр-эз-Зора выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков террористической группировки "Исламское государство" военнослужащие российских Сил специальных операций.

"Поэтому по специальному каналу связи представителю командования Вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС (Сирийские демократические силы), будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения", — заявил Конашенков.

Он также сообщил, что сирийские правительственные войска были дважды атакованы из районов, где расположены боевики СДС и военнослужащие американских спецподразделений. По его словам, огонь велся из минометов и реактивной артиллерии.

19 сентября CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что бойцы американских сил специальных операций находились в непосредственной близости от места нанесения российской авиацией удара в окрестностях Дейр-эз-Зора в Сирии 16 сентября, напоминает Lenta.ru. Инструкторы из США консультировали бойцов одного из подразделений поддерживаемых ими СДС. После атаки российской авиации американские медики оказывали помощь раненым оппозиционерам.

Кроме того, Россия обвинила США в оказании прямой помощи сирийским боевикам. Как пишет газета "Коммерсантъ", американскую сторону подозревают в передаче "весьма деликатной информации" о расположении сирийских и российских военнослужащих в Идлибе одной из группировок, причисляющих себя к умеренной оппозиции. По словам источника газеты, от оппозиции данные "либо утекли к исламистам, либо же их передали сознательно".

Начальник главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергей Рудской ранее заявил, что взвод российской военной полиции попал в окружение боевиков "Джабхат ан-Нусры" в зоне деэскалации "Идлиб". По его словам, 19 сентября боевики развернули инициированное американскими спецслужбами широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в этом районе.

Генерал-полковник подчеркнул, что одной из главных целей террористов была попытка захвата подразделения российской военной полиции. В результате нападения взвод оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки. Для их спасения была создана группа деблокирования. Во время операции по прорыву блокады трое российских военнослужащих сил специальных операций получили ранения. Из-за обстановки в Идлибе министр обороны Сергей Шойгу отменил запланированный визит в Беларусь на учения "Запад-2017".

В Пентагоне обвинения Рудского отвергли.