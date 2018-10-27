Россия предоставит Кубе кредит на закупку российской военной техники

Россия предоставит Кубе кредит на сумму более 50 млн долларов для приобретения российской военной техники, сообщает "Коммерсант" в субботу, 27 октября, со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества. По их информации, соответствующая договоренность будет подписана в рамках пакета соглашений на16-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет 29-30 октября в Гаване.

Российскую делегацию на встрече возглавит вице-премьер Юрий Борисов. В российской федеральной службе военно-технического сотрудничества "Коммерсанту" подтвердили проведение заседания в Гаване, но подробностей не рассказали. В аппарате Борисова заявили, что планируется "утвердить уже согласованный список из 60 инвестпроектов". По словам собеседников "Коммерсанта" в отрасли, распорядительные документы по пакету соглашений в военно-технической сфере уже подписаны.

Бронетанковая техника, вертолеты, запчасти…

На сумму кредита Куба сможет выбрать вооружение в рамках программы технического сотрудничества на 2016–2020 годы, предусматривающей, в частности, военную модернизацию, пишет издание. По словам его источников, речь идет о закупках бронетанковой техники и, предположительно, вертолетов "из наличия Минобороны РФ", а также запчастей, инструментов и принадлежностей для ранее поставленной техники. Одной из составляющих сотрудничества может стать также проект по стрелковому оружию.