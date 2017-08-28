Россия предложит ООН принять нормы поведения в киберпространстве

Россия вынесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН проект правил поведения в киберпространстве.

Как пишут "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрея Крутских, Москва собирается протестировать эффективность "киберзаконов" на региональных площадках, представив проект в рамках ОДКБ, БРИКС и ШОС.

По словам Крутских, инициатива ввести международные правила поведения в информационном пространстве поддерживаются большинством стран-участников ООН. Однако работе над проектом мешает позиция ряда стран во главе с США. Как утверждает советник президента РФ по интернету Герман Клименко, это происходит из-за того, что США неготовы работать над повесткой, которая затрагивает Европу и Азию, но не касается их.

При этом, утверждает издание, принятые правила помогли бы предотвратить, атаки вредоносных программ WannaCry и Petya, а также не допустить возможных диверсий террористов в Сети. Среди таких норм могут стать обязательства государств исключительно мирно использовать киберпространства, отказаться от атак на критически важные объекты инфраструктуры друг друга, а также договориться совместно бороться с хакерами, отмечает газета.