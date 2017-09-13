Россия подготовила для СБ ООН резолюцию по вводу миссии на Украину

Россия подготовила для Совета Безопасности (СБ) ООН резолюцию, в которой предложила направить миротворцев организации на восток Украины для защиты наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на текст резолюции.

В документе предлагается ”учредить после полного отвода сил и оборудования от фактической линии соприкосновения на шестимесячный период Миссию ООН по содействию защите СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с главой миссии, который будет докладывать непосредственно Генеральному секретарю”, передает Gazeta.ru.

В тексте также говорится, что состав миссии должен быть согласован с представителями Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ”гибкой” позицию Москвы по Донбассу.