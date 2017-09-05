Россия подаст в суд из-за закрытия дипобъектов РФ в США

Владимир Путин обвинил власти США в грубом нарушении имущественных прав РФ в результате закрытия ряда российских дипломатических объектов. Путин заявил, что Москва оставляет за собой право сократить численность американского дипперсонала еще на 155 человек.

"Это явное нарушение имущественных прав российской стороны", — заявил президент России во вторник, 5 сентября, на пресс-конференции в китайской Сямэне по итогам проходившего в этом городе саммита стран БРИКС. Назвав действия США беспрецедентными, Путин сообщил, что даст поручение МИД РФ обратиться в американский суд.

Президент России также подчеркнул, что Москва оставляет за собой право сократить численность персонала американских дипучреждений в России еще на 155. "Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", — пояснил Путин.

31 августа США предписали России к 2 сентября закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение было принято в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России.