05.09.2017, 16:32

Россия подаст в суд из-за закрытия дипобъектов РФ в США

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Deutsche Welle
EST
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Владимир Путин обвинил власти США в грубом нарушении имущественных прав РФ в результате закрытия ряда российских дипломатических объектов. Путин заявил, что Москва оставляет за собой право сократить численность американского дипперсонала еще на 155 человек.

"Это явное нарушение имущественных прав российской стороны", — заявил президент России во вторник, 5 сентября, на пресс-конференции в китайской Сямэне по итогам проходившего в этом городе саммита стран БРИКС. Назвав действия США беспрецедентными, Путин сообщил, что даст поручение МИД РФ обратиться в американский суд.

Президент России также подчеркнул, что Москва оставляет за собой право сократить численность персонала американских дипучреждений в России еще на 155. "Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", — пояснил Путин.

31 августа США предписали России к 2 сентября закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение было принято в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России.

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