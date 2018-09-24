24.09.2018, 13:10

Россия передаст Сирии комплексы С-300 в ответ на инцидент с Ил-20

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bbcrussian.com
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Россия передаст Сирии комплексы С-300 в ответ на инцидент с Ил-20
TASS

Россия решила начать поставки в Сирию комплексов С-300, от чего ранее воздерживалась, идя навстречу Израилю. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. В Москве пошли на это после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20 после ударов израильской авиации по Латакии.

"Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", — сказал Шойгу.

По словам министра, С-300 должны усилить возможности сирийской противовоздушной обороны. Помимо этого командные пункты сирийской армии и частей ПВО оснастят автоматизированными системами управления, которые поставляются только вооруженным силам России. Это должно помочь сирийцам лучше упрявлять системами ПВО и качественнее проводить мониторинг воздушной обстановки, добавил Шойгу.

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"Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", — пояснил российский министр обороны.

Крушение Ил-20

Сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20 17 сентября. Все 15 находившихся на борту российских военных погибли.

Минобороны России обвинило в инциденте израильские ВВС, чьи истребители F-16 нанесли удары по сирийской провинции Латакия. Израильские летчики, по версии российских военных, подставили большой самолет под огонь сирийских сил ПВО.

20 сентября официальный минобороны России Игорь Конашенков говорил, что на сирийской системе ПВ0 С-200, которая сбил российский Ил-20, не было российской системы опознавания "свой-чужой".

"Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Все это в полной мере относится и к поставленным в Сири. отечественным системам ПВО", — говорил генерал Конашенков.

Система опознавания "свой-чужой" объединяет только российские самолеты и средства ПВО, объяснял он: "Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть".

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