Россия передала на Украину 12 осужденных из Крыма

Россия передала на Украину 12 осужденных из пенитенциарных учреждений Крыма для дальнейшего отбывания наказания, передает gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости".

”Федеральная служба исполнения наказаний в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины”, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, передача прошла 17 марта на контрольно-пропускном пункте ”Нехотеевка — Гоптовка” Белгородской области.

Перемещение 12 осужденных украинских граждан из Крыма на Украину планировалось еще 3 марта, но не состоялось. В Министерстве юстиции России сказали, что это произошло по техническим причинам.