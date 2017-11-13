Россия перебросила 40 самолетов и вертолетов на учения в Таджикистан

Россия осуществила переброску около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа (ЦВО) на антитеррористические учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистан. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на командующего войсками ЦВО полковника Ярослава Рощупкина.



”Около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа переброшены из России на три оперативных аэродрома Таджикистана для участия в совместных учениях по антитеррору, в которых примут участие коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ”, — сказал он.

Он рассказал, что летчики с воздуха будут прикрывать развертывание войск, а также нанесут удары по боевым порядкам условных бандгрупп и обеспечат доставку грузов военного назначения и высадку десанта, сообщает Gazeta.ru.

В учениях примут участие более 5 тыс. солдат и офицеров.