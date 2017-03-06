Россия откажется от ракет-носителей с украинской системой управления

"Роскосмос" с 2019 года откажется от ракет-носителей с украинской системой управления при запуске пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию (МКС), сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме "Байконур".

"В 2019 году начнется постепенный перевод запусков пилотируемых кораблей Союз МС с ракет-носителей Союз-ФГ с украинской системой управления на ракеты-носители Союз-2.1а с системой управления российского производства", — сказал источник.

Он сообщил, что отказ от ракет-носителей с украинскими системами управления обусловлен их технологическим устареванием.

"Смена ракеты-носителя производится в плановом порядке в рамках отказа от морально устаревших аналоговых систем управления на цифровые. Политика здесь ни при чем", — сказал источник.

В свою очередь, освободившиеся в результате перехода на "Союз 2.1а" ракеты-носители "Союз-ФГ" могут быть задействованы в 2018 году для запуска части грузовых кораблей "Прогресс".