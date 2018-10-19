Россия обжаловала решение ЕСПЧ о компенсации участницам Pussy Riot

Министерство юстиции обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающегося выплаты компенсации в размере почти €50 тыс. трем участницам Pussy Riot. Об этом сообщает ”РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу министерства.

”Постановление Европейского суда по правам человека ”Алехина и другие против России”, вынесенное в июле 2018 года, обжаловано властями РФ в установленном порядке”, — сообщили в ведомстве.

Вердикт ЕСПЧ был вынесен в середине июля. Согласно постановлению, власти России обязаны выплатить трем участницам арт-группы Pussy Riot — Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самусевич — компенсацию по делу о ”панк-молебне” в храме Христа Спасителя в 2012 году. Алехина и Толконникова должны получить по €16 тыс. каждая, Самуцевич — €5 тыс. Еще €11,7 тыс. российские власти должны выплатить на покрытие судебных издержек.

ЕСПЧ посчитал, что ​в деле о ”панк-молебне” были нарушены четыре статьи Европейской конвенции о правах человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, а также праве на справедливый суд и на свободу самовыражения.