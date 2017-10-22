Россия обвинила США в разрушении "столицы ИГ", сирийского города Ракка

Москва обвинила воюющую в Сирии военную коалицию под командованием США в том, что та "стерла с лица Земли" сирийский город Ракка во время операции по освобождения его от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 17 октября заявил о полном освобождении города. Позже эту информацию подтвердили Демократические силы Сирии, которые также заявили, что получили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

Российское минобороны сравнило последствия этой операции для Ракки с участью Дрездена в ходе Второй мировой войны.

"Бравурные заявления официальных представителей администрации США о "выдающейся победе" над ИГ в Ракке вызывают недоумение", — говорится российского минобороны.

Вашингтон, Париж и Берлин заявляют о срочном выделении Ракке десятков миллионов долларов и евро — "якобы на восстановление мирной жизни в городе", утверждают в минобороны. Однако российская сторона объясняет эти предложения "стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и "коалиции", похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГИЛ мирных жителей".

Совет по расследованию военных преступлений ООН на прошлой неделе заявил о "невероятных потерях среди мирных жителей" в Ракке.

Сирийские активисты утверждают, что при освобождении города погибло от 1130 до 1873 человек, большей частью в результате воздушных ударов США.

Однако военная коалиция под командованием США заявляет, что пыталась минимизировать риски для мирных жителей. Госдепартамент назвал освобождение города критическим моментом в борьбе против ИГ.

Ранее США также обвиняли Москву в совершении военных преступлений в ходе бомбардировок города Алеппо российской авиацией в прошлом году.

Боевики ИГ захватили Ракку в начале 2014 года, через несколько месяцев после того, как город перешел под контроль повстанческих сил, и сделали ее столицей своего самопровозглашенного халифата.

С тех пор Ракка управлялась группой, исповедовавшей радикальные формы ислама и использовавшей обезглавливания, распятия и пытки для борьбы со всеми, кто выступал против ее правления.

В то же время город стал домом для тысяч джихадистов со всего мира, которые направились туда в ответ на призыв лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Около 15 тысяч бойцов альянса при поддержке авиации и спецназа США и их союзников начали операцию по освобождению Ракки в ноябре прошлого года.

Город находился в осаде до июня, когда удалось прорвать оборону ИГ на окраинах.