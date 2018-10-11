11.10.2018, 16:50

Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году и не будет платить взносы

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Интерфакс
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PACE
PACEFoto: Vladimir Fedorenko, RIA Novosti

Россия не намерена возвращаться в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил генсек СЕ Турбьерн Ягланд в четверг.

"Мне было сказано, что Россия не вернется в январе в парламентскую ассамблею Совета Европы. Они не будут платить за весь год", — сказал Ягланд, отвечая на вопросы членов ПАСЕ.

"Нам нужно верстать бюджет, который примет во внимание этот факт", — отметил генсек Совета Европы.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что России уже не стоит держаться за членство в Совете Европы. Так он отреагировал на высказывания Турбьерна Ягланда, который в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации "не только может, но и будет обязан" исключить ее из списка стран-членов.

10 октября "Коммерсантъ" сообщил об исключении России из Совета Европы из-за невыплаты взносов с июня 2017 года. Дефицит бюджета ПАСЕ составляет 18 млн евро.

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