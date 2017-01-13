По словам Мешкова, три прошлогодних заседания в рамках Совета Россия — НАТО можно рассматривать как выход из ”тяжелой затяжной болезни”, поэтапное возвращение к действительно конструктивной и деполитизированной работе Совета.
В то же время дипломат подчеркнул, что Североатлантическому блоку необходимо отказаться от формального сохранения видимости диалога с Россией.
8 января Мешков, комментируя информацию о развертывании американских подразделений в Европе, заявил, что эти действия дестабилизируют ситуацию в регионе. ”Попытки прикрыться так называемым ротационным принципом есть не что иное, как масштабная подготовка военных натовских стран на восточных рубежах альянса, а проще говоря, в непосредственной близости к нашим границам”, — констатировал он.
15 ноября прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался в пользу продолжения диалога с Москвой. ”НАТО желает вести диалог с Россией. Россия — наш крупнейший сосед, которым будет всегда”, — сказал он. Генсек также подчеркнул, что вести переговоры особенно важно, ”когда накаляются страсти”.