Диалог по военной линии с НАТО возможен лишь в случае готовности альянса учитывать российские предложения в сфере нормализации отношений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков в интервью ТАСС в пятницу, 13 января.

По словам Мешкова, три прошлогодних заседания в рамках Совета Россия — НАТО можно рассматривать как выход из ”тяжелой затяжной болезни”, поэтапное возвращение к действительно конструктивной и деполитизированной работе Совета.

В то же время дипломат подчеркнул, что Североатлантическому блоку необходимо отказаться от формального сохранения видимости диалога с Россией.

8 января Мешков, комментируя информацию о развертывании американских подразделений в Европе, заявил, что эти действия дестабилизируют ситуацию в регионе. ”Попытки прикрыться так называемым ротационным принципом есть не что иное, как масштабная подготовка военных натовских стран на восточных рубежах альянса, а проще говоря, в непосредственной близости к нашим границам”, — констатировал он.

15 ноября прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался в пользу продолжения диалога с Москвой. ”НАТО желает вести диалог с Россией. Россия — наш крупнейший сосед, которым будет всегда”, — сказал он. Генсек также подчеркнул, что вести переговоры особенно важно, ”когда накаляются страсти”.