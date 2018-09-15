Россия назвала дезинформацией данные о связях Боширова и Петрова со спецслужбами

”Скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу. Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. И все это время никаких "баз данных" не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись”, — написала она.

По словам Захаровой, главный вопрос заключается в другом. ”Почему "Беллингкэту" легче за ночь "взломать базу данных ФМС", чем раздобыть ХОТЬ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО "причастности" Петрова и Боширова к отравлению?” — спрашивает она.

Пресс-секретарь российского МИД напомнила, что именно Bellingcat ”несколько лет монополизирует "право на истину"” в расследовании крушения малайзийского Boeing на Украине.

13 сентября в интервью RT Петров и Боширов заявили, что не работают в ГРУ, не имеют отношения к покушению на Скрипалей, а в Солсбери приехали как туристы, чтобы посмотреть на местный собор. Россияне утверждают, что ездили в Солсбери дважды — 3 и 4 марта, поскольку в первый раз не смогли осмотреть достопримечательности из-за плохой погоды. На вопрос, есть ли у них фотографии возле собора, четкого ответа не последовало. Мужчины заявили, что часто ездят в Европу не только отдыхать, но и в деловых целях. По их словам, они занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии.