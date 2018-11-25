Россия направила боевые вертолеты и самолеты в район инцидента с украинскими кораблями. Украина подтягивает корабли из Бердянска

После того, как российский пограничный корабль протаранил украинский буксир, совершавший вместе с другими кораблями, по данным Киева, плановый переход из Одессы в Мариуполь, в ФСБ РФ сообщили о выдвижении из украинского порта Бердянск в Азовском море еще двух украинских кораблей.
В Киеве настаивают на том, что в ночь на воскресенье катер ВМС Украины "Бердянск" с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства сообщил российским береговым постам и морским портам Керчь и Кавказ о намерении прохода по Керченскому проливу, однако ответа не последовало.
В то же время ФСБ России утверждает, что три украинских корабля "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", в нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Российская сторона заявляет, что заявки на прохождение Керченского пролива, "в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов", не были поданы и в график прохода корабли не включены.
В связи с инцидентом в Черном море Украина и Россия взаимно обвиняют друг друга в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Стоит отметить, что в заявлении ФСБ РФ "о нарушении государственной границы России" речь идет о прибрежных водах украинского полуострова Крым, незаконно аннексированного Россией в 2014 году.