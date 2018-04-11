Россия наложила вето на американский проект резолюции по расследованию химатак в Сирии

Проект резолюции США предполагал проведение нового расследования с целью установить виновных в проведении атак с применением химического оружия в Сирии. За документ проголосовали 12 членов Совбеза ООН. Против выступили Россия и Боливия. Китай воздержался. Для принятия документа требуется девять голосов "за", а также отсутствие вето со стороны России, Китая, Франции, Великобритании и США.

Постпред США при ООН Никки Хейли во время выступления на заседании Совбеза заявила, что Россия подорвала авторитет ООН своими действиями по Сирии. Американский дипломат призвала "не забывать о российской роли в разрушительной политике [президента Сирии Башара] Асада", передает РИА "Новости".

"Мы позволили России сделать так, чтобы ни в чем не повинные люди стали заложниками режима Асада, мы позволили России подорвать авторитет ООН. Россия блокирует все действия, уже заветировали пять резолюций по этому вопросу (применения химического оружия в Сирии. — Прим. NEWSru.com)", — посетовала Хейли.

Перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США "еще одним шагом в направлении конфронтации". "Делегация США сегодня вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делают еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов Совета Безопасности", — сказал представитель России.

По его словам, текст американской резолюции представляет собой "попытку воссоздать в неизменном виде бывший Совместный механизм по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР)". "СМР стал марионеткой в руках антидамасских сил и покрыл себя позором", — отметил Небензя.

Как ожидается, члены Совбеза ООН во вторник также проголосуют по двум российским проектам, сообщает "Интерфакс". Один из них, который был подготовлен еще в январе и доработан в последующие месяцы, предусматривает создание независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI). Другой документ поддерживает отправку миссии Организации по запрещению химического оружия для проведения расследования в сирийской Думе, где, по сообщениям правозащитников, произошла химическая атака.