Россия начала высылать северокорейских рабочих

Власти некоторых российских регионов начали процесс высылки в КНДР рабочих в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. Об этом сообщил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, передает РИА Новости.

По его словам, запрет на рабочих из КНДР ”будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно”. Он пояснил, что ежегодно в Россию на законных основаниях въезжают 12-15 тысяч граждан КНДР, 90 процентов из которых получают краткосрочные рабочие визы.

Мацегора отметил, что всего в России работают около 35 тысяч северокорейских граждан. Они заняты в сфере строительства, сельского хозяйства, в рыбной промышленности. Трудовые мигранты примерно половину дохода перечисляют в бюджет КНДР, однако и оставшейся суммы хватает, чтобы прокормить ”13 членов семьи рабочего”.

6 февраля Мацегора заявил, что санкции против КНДР ухудшают гуманитарную ситуацию в стране. После заседания комитета ООН по санкциям в отношении Пхеньяна он рассказал журналистам, что из-за ограничительных мер страдающему северокорейскому населению почти невозможно доставить медикаменты и продовольствие.

Летом 2017 года, после очередных ракетных испытаний Пхеньяном, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, расширяющую ограничительные меры против Северной Кореи. В декабре СБ ООН ввел в отношении Пхеньяна новые санкции, предусматривающие, в том числе, высылку северокорейских трудовых мигрантов из всех стран.