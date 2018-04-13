Россия на заседании ОБСЕ назвала "блицкригом" языковую реформу школ Латвии

МИД Латвии, в свою очередь, в четверг разъяснил суть реформ и подчеркнул, что в Латвии государство поддерживает образование нацменьшинств существенно больше, чем другие страны Европы, в том числе и Россия.

"В начале апреля в российских СМИ были распространены высказывания должностных лиц Российской Федерации, в которых они ошибочно и тенденциозно интерпретировали принятые парламентом Латвии и провозглашенные 2 апреля президентом поправки к Закону об образовании и Закону об общем образовании. Мы в очередной раз сталкиваемся с попытками очернения и оклеветания Латвии. Российские должностные лица, выражающие мнение о поправках к латвийским законам, вероятнее всего, не ознакомились с сутью реформы", — говорится в заявлении МИДа.

МИД подчеркивает, что проведение реформы запланировано во всей системе государственного образования в целом, а не только в школах с программами образования национальных меньшинств. Готовится новое содержание, структура и методология обучения. Цель реформы — обеспечить равные возможности для выпускников всех школ на рынке труда и при получении дальнейшего образования, в том числе в профессиональных и высших учебных заведениях, где обучение ведется на государственном языке.

"Запланированные реформы по переходу на обучение на госязыке соответствует международным обязательствам Латвии, которые предусматривают обязанность обеспечить каждому ребенку равные возможности получения образования, обеспечить национальным меньшинствам возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные со своей культурой и историей. Таким образом, Латвия и в дальнейшем гарантирует поддержку в деле сохранения культуры и идентичности национальных меньшинств, установленную в Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств", — отмечает МИД.

Поправки к Закону об образовании и Закону об общем образовании не дискриминируют национальные меньшинства, а наоборот — способствуют освоению латышского языка всеми, поясняет МИД. "Правительство продолжит поддерживать финансируемые государством программы основного и среднего образования национальных меньшинств на семи языках: русском, польском, белорусском, украинском, эстонском, литовском и иврите. Такого рода поддержка национальным меньшинствам существенно больше, чем в других странах Европы, в т.ч. и России", — говорится в заявлении МИДа.