Россия испытает ракеты над экономической зоной Латвии в Балтийском море, учения могут угрожать движению судов и самолетов

Российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвию, что российские морские силы в период с 4 по 6 апреля над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет, сообщили в Министерстве обороны Латвии.

Запуск ракет будет проводиться с 6 до 18 часов. Российская сторона просит Латвию на этот период закрыть воздушное пространство на высоте 18 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии Латвии, передает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

Агентство гражданской авиации (АГА) согласилось временно закрыть воздушное пространство Латвии на высоте 18 км в определенной зоне, сообщил директор АГА Марис Городцов. Он пояснил, что закрытие воздушного пространства является стандартной процедурой, когда об этом просят военные специалисты, однако до сих пор подобного в Латвии не происходило.

АГА в ходе переговоров с Россией удалось изменить координаты зоны запусков, так как первоначально ее предполагалось разместить на активном перекрестке воздушных путей. На вопрос, какое влияние запуски ракет окажут на пассажирские авиаперевозки, Городцов ответил, что пока это сложно прогнозировать, но ясно, что конкретную зону придется облетать.

В свою очередь представитель Министерства обороны Каспар Галкин сказал, что Россия пока не информировала, какое вооружение будет использовано. Повышенная боеготовность Национальных вооруженных сил не объявлена.

Минобороны вызвало российского военного атташе в Латвии Андрея Лобова и выразило недовольство сложившейся ситуацией. Несмотря на то, что международные договоры не запрещают России проводить на этой территории подобные учения, ее действия вызывающие и могут быть расценены как демонстрация силы. Также учения могут угрожать движению судов и воздушных судов над Балтийским морем.

Латвийская сторона потребовала у атташе детальной информации о планируемых действиях в латвийской эксклюзивной экономической зоне, а также о том, как будет обеспечена безопасность. Минобороны информировало Лобова, что Балтийское море имеет важное значение для экономики, и временное ограничение территории повредит экономической активности и увеличит риск инцидентов.