Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставке С-400

Москва и Анкара подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.

О подписании соглашения сообщает Рейтер со ссылкой на телеканал CNN Turk и другие турецкие СМИ.

Контракт, стоимость которого составляет 2,5 млрд долларов, вызвал беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, а комплексы С-400 не могут быть интегрированы в систему вооружений альянса, напоминает агентство.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что соглашение о поставках С-400 предполагает кредит в рублях.

В среду, 27 декабря, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов подтвердил сообщения о том, что сумма контракта на поставку четырех дивизионов С-400 составит 2,5 млрд долларов.

"Российский и турецкий минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", — говорил он в интервью "Коммерсанту".

"Это первая страна НАТО, приобретающая нашу новейшую систему противовоздушной обороны С-400", — подчеркивал Чемезов.

В ноябре министр обороны Турции Нуреттин Джаникли говорил, что Турция намерена приобрести два, а не четыре комплекса С-400.

О том, что Турция подписала с Россией контракт на покупку С-400, президент Турции заявил в сентябре.

"Документы на покупку С-400 из России подписаны. Насколько я знаю, уже оплачен депозит", — сказал тогда Эрдоган в интервью турецкому изданию Hurriyet.

Заключение договора подтвердил и помощник президента России Владимир Кожин. Это первая крупная оружейная сделка между Россией и Турцией, которая года является членом НАТО с 1952.

В июле в министерстве обороны США выражали опасения по поводу готовящейся сделки. "Единственное, что нас волнует — это вопрос совместимости. Турция — союзник НАТО, и в целом лучше, когда союзники покупают совместимое оборудование", — говорил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Дальность поражения системы С-400 — около 400 километров. Это в несколько раз больше, чем у систем "Пэтриот", которые США, Нидерланды и Германия разместили в пограничных с Сирией турецких городах в 2013 году на фоне развития сирийского конфликта.