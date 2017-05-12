12.05.2017, 20:55

Россия и страны Европы подверглись масштабной кибератаке

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bbcrussian.com
EST
Häkker
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.


По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.
Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.


"Новый вирус распространяется с адской скоростью", — сообщают исследователи MalwareHunterTeam.


Программа блокирует компьютеры и требует за разблокировку оплату в биткойнах.
Ранее Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что компьютерные системы больниц по всей стране вышли из строя в результате атаки "программ-вымогателей".


По информации экспертов MalwareHunterTeam, компьютеры атакованы вредоносной программой WanaCrypt0r 2.0, которая является модификацией программы под названием WCry/WannaCry, впервые появившейся в феврале 2017 года.

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