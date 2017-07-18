Россия и США "близки" к соглашению о возврате дипсобственности

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном сказал, что Москва и Вашингтон близки к договоренности по дипломатической собственности, закрытой американской стороной.

После нескольких часов переговоров вечером в понедельник Рябков вышел к журналистам и на уточняющий вопрос о судьбе соглашения ответил: "Почти, почти". Комментариев с американской стороны пока не последовало.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым выдвижение Вашингтоном условий для возвращения российской собственности. По его словам, этот вопрос поднимался Владимиром Путиным на встрече с президентом США Дональдом Трампом в ходе их встречи в Гамбурге.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ситуацию с арестом российской дипсобственности в США "грабежом средь бела дня".

"Бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действуют по принципу "Что мое, то мое, что твое, то поделим", — сказал Лавров журналистам, комментируя данные анонимных источников в Белом доме, которые якобы заявили, что Вашингтон не намерен возвращать России дипсобственность без получения "чего-то взамен".

Лавров выразил надежду, что в администрации Дональда Трампа "все же есть здравомыслящие люди", которые "прекрасно понимают, что это решение […] было принято администрацией Обамы в состоянии агонии".

В соответствии с санкциями, наложенными на Россию в конце декабря 2016 года, 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско были объявлены персонами нон грата, кроме того, были закрыты две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, а доступ персонала к ним был закрыт.

Санкции были введены в связи с кибератаками в ходе предвыборной кампании, в которых Вашингтон обвинял Россию. Российские власти пообещали тогда дать адекватный ответ, однако Владимир Путин решил не высылать американских дипломатов и пригласил их на новогоднюю елку в Кремль.

Представители новой американской администрации неоднократно высказывали сомнение в адекватности действий администрации Обамы, в том числе в связи с высылкой дипломатов и закрытием дипломатических дач, однако ни одно из этих решений не пересмотрели.

Две дачи

Первый участок — 45 акров (около 18,2 гектара) — был куплен советским правительством в 1972 году. Он расположен в штате Мэриленд, на берегу Чесапикского залива примерно в 100 километрах от Вашингтона.

Второй комплекс — 14 акров (около 5,66 гектара) — был приобретен в 1954 году. Он расположен на острове Лонг-Айленд на берегу Атлантического океана, недалеко от Нью-Йорка.

Как рассказывал глава МИД России Сергей Лавров, дачи использовались для того, чтобы в период зимних каникул там отдыхали дети.

"Там традиционно открываются детские лагеря отдыха. Как я понимаю из сообщений американской администрации, эти дачи объявлены "шпионскими гнездами", — говорил он в конце 2016 года.