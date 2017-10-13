Россия и Пакистан подписали соглашение по поставкам газа

Россия начнет поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как отмечается, замминистра энергетики России Юрий Сентюрин и замминистра энергетики Пакистана Сикандар Султан Раджа 13 октября подписали соответствующее соглашение.

”Документ предусматривает создание условий для поставок российской стороной сжиженного природного газа на регазификационные терминалы Пакистана для обеспечения потребностей энергетического сектора республики”, — говорится в сообщении.

Уполномоченными организациями назначены ”Газпром” и Pakistan LNG Limited. Уточняется, что в течение двух месяцев после вступления соглашения в силу компании планируют подписать долгосрочный договор купли-продажи СПГ.

6 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Пакистаном о поставках газа.

Впоследствии сообщалось, что ”Газпром” ведет переговоры о поставках СПГ в Пакистан.