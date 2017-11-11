11.11.2017, 13:40

Россия и Финляндия создали прямую линию связи

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Цель линии – сделать обмен информацией между двумя странами более эффективным.

Министерство обороны сообщает, что с начала ноября между Финляндией и Россией заработала круглосуточная телефонная линия для чрезвычайных ситуаций yle.fi.

Как отмечает министерство, телефонная линия призвана сделать взаимный обмен информацией между странами более эффективным.

У России есть подобные телефонные линии и с другими странами, в частности, со Швецией.

РИА Новости пишет со ссылкой на минобороны, что основная цель созданного по взаимной договоренности канала связи – укрепление доверия и повышение транспарентности военной активности в регионе Балтийского моря.

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