Россия и Финляндия создали прямую линию связи

Цель линии – сделать обмен информацией между двумя странами более эффективным.

Министерство обороны сообщает, что с начала ноября между Финляндией и Россией заработала круглосуточная телефонная линия для чрезвычайных ситуаций yle.fi.

Как отмечает министерство, телефонная линия призвана сделать взаимный обмен информацией между странами более эффективным.

У России есть подобные телефонные линии и с другими странами, в частности, со Швецией.

РИА Новости пишет со ссылкой на минобороны, что основная цель созданного по взаимной договоренности канала связи – укрепление доверия и повышение транспарентности военной активности в регионе Балтийского моря.