Россия готовит резкое повышение цен на сигареты. Сколько будет стоить пачка?

В России могут зафиксировать цены на сигареты, которые увеличат их сегодняшнюю стоимость, в результате чего средняя стоимость пачки может повысится со 100 рублей до 140, сообщают ”Известия”.

”Известия” ознакомились с письмом замглавы Минфина Ильи Трунина в правительство от 4 августа. В нем говорится об установлении минимальных цен на сигареты. Илья Трунин отмечает, что это позволит снизить доступность сигарет для населения и должно уменьшить уровень их потребления.

Из документа следует, что ведомство проанализировало предложенную табачными компаниями идею о введении в России единой минимальной розничной цены на сигареты. Илья Трунин отметил, что ”в настоящее время федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится вопрос об определении МРЦ на сигареты и папиросы, не определен”. Замглавы Минфина предложил отнести этот вопрос к полномочиям Минздрава.

В Минздраве отреагировали положительно.

”Предложение Минфина России поддерживается”, — сказано в письме замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова в аппарат правительства от 24 августа, с которым ”Известия” также ознакомились.

Вице-президент JTI по корпоративным вопросам и коммуникациям в России Сергей Киселев уточнил, что минимальная розничная цена должна составить 75% от средневзвешенной цены — например, в 2017 году она составила бы 61 рубль, а в 2018 году — 76 рублей. Хотя в 2017 году рыночная минимальная цена на сигареты составляет около 70 рублей, подчеркнул эксперт табачного рынка Вадим Желнин. Он добавил, что инициативы ”Филип Моррис” по введению МРЦ на сигареты в Евросоюзе были признаны судами антиконкурентными.

Эксперт отметил, что сложно сейчас предположить, какую цену может назначить Минздрав. Например, обозначенное в антитабачной концепции предложение ведомства сделать акциз в 2018 году не менее 4 тыс. рублей за 1 тыс. сигарет приведет к росту цен в 1,5 раза. По расчетам Центра экономических и финансовых исследований и разработок, с таким сбором средняя цена пачки составит 139 рублей. В Минздраве сказали, что пока преждевременно говорить о минимальных ценах.

Минздрав считает, что цены на табачные изделия в России должны соответствовать европейскому уровню. До сих пор ведомство предлагало добиваться этого с помощью увеличения акцизов, что встречало критику со стороны финансово-экономического блока. Но, возможно, Минздраву удастся частично осуществить свои намерения с помощью другого инструмента — фиксированных цен.