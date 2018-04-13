Россия готовит ответ на санкции: "мы бьем под дых американцам"

Названо условие начала действия российских санкций
Принятие законопроекта об ответных мерах США укрепит политические позиции РФ на мировой арене. Об этом говорится в пояснительной записке к инициативе, подписи под которой помимо спикера ГД Вячеслава Володина поставили лидеры всех четырех парламентских фракций — Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и Владимир Жириновский (ЛДПР).
Также, по их мнению, введение ответных санкций "послужит стимулом для развития и совершенствования собственного отраслевого рынка".
Из текста законопроекта следует, что ответные санкции Россия будет вводить в случае действий западных стран, направленных на "умаление территориальной целостности" страны, безопасности РФ, а также дестабилизацию ее экономики.
В Госдуме считают, что россияне от контрсанкций не пострадают
Ответные меры на американские санкции не должны затронуть интересы россиян. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Что касается самих мер — это вынужденная история. И, безусловно, я думаю, что они будут приняты таким образом, чтобы интересы граждан России при этом не пострадали", — сказал он.
"Вот это важно. Потому что есть интересы крупных транснациональных компаний, американских компаний, которые работают на нашем рынке. И, соответственно, меры будут зеркальными", — приводит слова депутата РИА "Новости".
Законопроект внесен руководителями всех четырех фракций и председателем Госдумы. Его рассмотрение назначено на 16 апреля.
Как сообщалось, 6 апреля Минфин США ввел очередные санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц, включая нескольких отечественных миллиардеров и глав корпораций из "близкого круга" президента Владимира Путина — Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, Игоря Ротенберга (сын Аркадия Ротенберга, ранее уже попавшего под санкции), Кирилла Шамалова, Алексея Миллера, Андрея Костина и т. д., а также против высокопоставленных чиновников РФ. При этом в конгрессе США уже обсуждают новые финансовые санкции против России, которые усилят действующий санкционный режим.
Еще 11 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал российское правительство дать "охамевшим" США зеркальный ответ на санкции. Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил введение ограничений в отношении американских товаров.