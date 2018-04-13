Россия готовит ответ на санкции: "мы бьем под дых американцам"

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал, что законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования. В свою очередь лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что в рамках законопроекта правительство определит список американских граждан, которым запретят въезд в Россию.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность приостановления международного сотрудничества в атомной сфере РФ и российских юридических лиц с США и иными государствами.

"Статья вторая законопроекта, содержащая 16 соответствующих мер воздействия, предполагает, что к ним, в частности, относится "прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США и (или) иными иностранными государствами, а также организациями, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале), участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и (или) иных иностранных лиц в атомной отрасли", — приводит выдержку из проекта закона "Интерфакс".

Аналогичная ограничительная мера предусматривается также в сфере авиастроения и в ракетно-двигательной отрасли. Согласно проекту закона, ограничительные меры такого же характера предлагается ввести для находящихся под юрисдикцией США и иных иностранных государств организаций в связи с выполнением отдельных видов работ (услуг), в числе которых консалтинговые, аудиторские и юридические.

По данным "Интерфакса", российские власти могут запретить американским и другим иностранным банкам участвовать в организации приватизации активов.

Законопроектом предлагается ввести запрет или ограничения в сфере выполнения работ или оказания услуг "по организации от имени РФ продажи федерального имущества и (или) по осуществлению функций продавца федерального имущества" для организаций, находящихся под юрисдикцией США и иных государств, а также для компаний, в капитале которых свыше 25% принадлежит организациям из США или иных государств.

Под иностранными государствами понимаются страны, присоединившиеся к санкциям США против российских компаний. "Это и Великобритания, и Франция. Это в первую очередь те страны, которые имеют определенную позицию по Сирии", — пояснил РИА "Новости" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Сейчас в список юрлиц, которые могут организовывать в РФ приватизационные сделки, входят Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley, BNP Paribas, UBS, Citi и ряд других иностранных банков.