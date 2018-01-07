Российскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотники — второй раз за неделю

Аэродром российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия атаковали беспилотники неизвестного происхождения, по некоторым данным — боевиков "Исламского государства".

Новостное агентство Orient News сообщило о неопознанных дронах над российской авиабазой вечером 6 января. По данным издания, на самодельные летательные аппараты среагировала система безопасности и запустила сирены. С базы совершен обстрел дронов, однако о его результатах агентство не сообщает.

Издание Arabi21 со ссылками на источники в сирийской оппозиции также пишет о нападении, добавляя, что беспилотники были сделаны довольно примитивно и что ответного обстрела с российской стороны видно не было.

О звуках стрельбы, взрывов и сирен и вероятных ранениях российских военных сообщил в "Твиттере" сирийский журналист Кеворк Алмассиан.

Согласно данным сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, атака совершалась с базы "Исламского государства" в Латакии.

Российские СМИ в сообщениях об атаке ссылаются на Telegram-канал Directorate 4. По его данным, российские военные сбили несколько атаковавших дронов. Автор канала сообщил, что один из дронов, обнаруженных неподалеку от аэродрома, имел примитивную конструкцию: деревянная рама, много клейкой ленты и мотор.

"О реальности налета БПЛА нет никаких сомнений", — пишет автор канала (орфография сохранена), добавляя, что об уроне, понесенном российской авиабазой, ничего не известно.

Официального комментария российского минобороны пока нет.

Вторая за неделю

Это уже вторая атака на российскую базу в Сирии за последнюю неделю. Российское минобороны подтвердило сообщения СМИ об обстреле авиабазы Хмеймим радикальными исламистами 31 декабря. Тогда в результате нападения погибли двое российских военнослужащих, сообщили в ведомстве.

Сообщение газеты "Коммерсант" об уничтожении семи военных самолетов в минобороны назвали "фейком".

Как сообщал "Коммерсант", в результате нападения боевиков неназванной группировки на российской базе были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. По неофициальным данным, могли пострадать более 10 военнослужащих, пишет газета.

Потери личного состава российских вооруженных сил с начала кампании в Сирии составляют 47 человек. Военные частных компаний из России, погибшие в Сирии, о которых сообщали СМИ, не учитывались.

В декабре 2017 года президенту Владимиру Путину сообщили о полном разгроме "Исламского государства" в Сирии (в России группировка признана экстремистской, ее деятельность запрещена).

"На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует", — заявлял начальник российского генштаба Валерий Герасимов.