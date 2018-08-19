Российское судно обещают заблокировать в Херсоне на три года

Российское судно "Механик Погодин", которое находится в санкционном списке Украины, заблокировано на три года в порту города Херсон. Об этом в субботу, 18 августа, сообщил в интервью украинской радиостанции "Громадьське радио" Изет Гданов, заместитель представителя президента Украины в Крыму. По его словам, судно "Механик Погодин" было заблокировано 10 августа. По сообщениям ТАСС, генконсул РФ в Украине посетил корабль, где убедился, что на борту есть медикаменты и продукты.

Гданов также сообщил, что экипаж "Механика Погодина" не пустил на борт портовую инспекцию, которая хотела проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна. Гданов такие действия экипажа назвал незаконными и добавил, что моряки "в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесут ответственность". Гданов отметил, что инспекция повторно попытается попасть на судно. "Каждая страна имеет право и обязана как контролировать техническое состояние судна, если есть жалобы — а там есть жалобы", — заявил чиновник.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 12 августа сообщила, что российские моряки судна свободны в передвижении. Приблизительная стоимость "Механика Погодина" и его имущества составляет около 7 миллионов долларов.