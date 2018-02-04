Российским богачам в Великобритании придется объяснять, откуда деньги на роскошный образ жизни

Британские власти готовы использовать вступившие на минувшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью для расследований в отношении проживающих в стране многочисленных богатых иностранцев.

Вступивший в нынешнем году в силу закон "О криминальных финансах" позволяет британским госорганам после 31 января 2017 года направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO) и замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов (70 тыс. долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение, передает ТАСС.

Проверки коснутся, в частности, инвесторов из России, Украины, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили миллиарды фунтов в недвижимость, например, в Лондоне.

При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц", к числу которых относятся, в том числе, депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные руководители госпредприятий. Действие закона распространяется также на связанных с этими "политически значимыми лицами" людей, в частности, на родственников и помощников.

Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес, курирующий вопросы национальной безопасности, в интервью газете The Times предупредил владельцев активов в Соединенном Королевстве, что Лондон потребует дать объяснения по поводу происхождения их средств.

"Когда мы доберемся до вас, то придем за вами, за вашими активами, и мы создадим такую обстановку, что вам придется жить в тяжелых условиях, — сказал Уоллес. — После того как стали известны детали "Лондромата", мы узнали, что там были связи с государством. Правительство придерживается той точки зрения, что мы осведомлены об их замыслах, и мы не собираемся допускать, чтобы это происходило и дальше".

"Лондроматом" (Laundromate, "прачечной самообслуживания") в Британии называют дела о выводе средств из России через западные банки подставными компаниями, многие из которых зарегистрированы в Великобритании.

"Запросы о состоянии имущества неясного происхождения должны быть использованы против каждого: от местного наркоторговца до международного олигарха или иностранного преступника, — добавил Уоллес. — Если у парламентариев из такой страны, где не получают высоких зарплат, вдруг оказывается чудесный таунхаус в Найтсбридже, который стоит миллионы, и они не могут объяснить, каким образом они за него заплатили, мы наложим арест на такой актив, мы будем им распоряжаться и используем доходы для финансирования нашей правоохранительной деятельности".

По сведениям газеты, к настоящему моменту определены десятки лиц, которым могут быть направлены упомянутые UWO, а в отношении двух из них готовится запуск процедуры. О ком именно идет речь, издание не уточняет.

Весной минувшего года власти Великобритании объявили о создании первого в мире публичного реестра с именами скрывающихся за офшорами владельцев недвижимости. Иностранным инвесторам, владеющим фешенебельными домами и поместьями на миллиарды фунтов стерлингов и при этом прячущимся за анонимными компаниями, придется раскрыть свои имена в соответствии с новыми мерами британского правительства по борьбе с коррупцией. В противном случае такая недвижимость может быть арестована.

Кроме того, предметом расследования может стать обучение детей или лечение на территории Великобритании.