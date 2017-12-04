Российский журналист Антон Красовский рассказал о наличии у него ВИЧ-инфекции

Журналист и директор российского фонда ”СПИД. Центр” Антон Красовский рассказал, что в 2011 году у него диагностировали вирус иммунодефицита человека. Об этом он рассказал в интервью изданию Zag.

”Я сам живу с ВИЧ с 2011 года, и я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди”, — цитирует Красовского Дождь.

По его словам, в России живет более 1,5 миллиона людей с ВИЧ, но получают лекарства только 270 тысяч человек.

”И основным котлом этой эпидемии в России являются инъекционные наркопотребители, которых никто здесь не считает, их миллионы”, — отметил журналист. Он считает, что государство спровоцировало эпидемию наркопотребления, ”которая привела в итоге к эпидемии ВИЧ”.