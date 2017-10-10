Российский Су-24 разбился при взлете в Сирии, экипаж погиб

На аэродроме Хмеймим в Сирии при взлете разбился российский самолет Су-24, экипаж погиб, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродроме Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24", — заявил сотрудник департамента.

Он отметил, что экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб.