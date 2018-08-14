14.08.2018, 11:30

Российский сенатор: слова Вайкуле про запрет на посещение Крыма — это ахинея

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rus.DELFI.lv
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Aleksei Puškov
Aleksei PuškovFoto: Iliya Pitalev, Sputnik

Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что слова певицы Лаймы Вайкуле о запрете на посещение Крыма для европейцев являются "выдумкой и ахинеей".

Ранее Вайкуле в беседе с украинскими журналистами сказала что не будет петь в Крыму ни за какие гонорары и что европейцам работать на этой территории якобы запрещено. Позднее она отметила, что приедет в Крым бесплатно, если с него снимут санкции.

По мнению Алексея Пушкова, никакого запрета на посещение Крыма не существует. По его словам, полуостров уже посещали политики и журналисты из стран Европейского союза, а также нынешний вице-премьер Италии Маттео Сальвини. "А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", — резюмировал Пушков в своем посте в Twitter.

11 августа на пресс-конференции перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым за любые деньги. "Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", — цитирует Вайкуле украинская газета "Думская". Певица также заявила, что была рада сообщениям о распаде СССР, так как никогда не питала к нему теплых чувств.

После того, как на заявление Вайкуле резко отреагировали российские политики и деятели культуры, певица решила прояснить свою позицию. Она назвала скандал с Крымом "раздутой ситуацией", заявила, что не собирается оправдываться, и обвинила критиков ее позиции по Крыму в зависти. "Я ничего не понимаю в политике. Я знаю, что нам, европейцам, запрещено работать в Крыму. Я говорю: "Нет, я не буду работать". Разве это надо обсуждать?" — сказала Вайкуле в интервью телеканалу "Россия".

В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал Вайкуле не оценивать творчество "в сребрениках", а на ситуацию на полуострове не смотреть "через кошелек". "Подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж — это нетерпимо", — отметил он. По словам Иоффе, латвийская певица будет включена в "крымское досье" лиц, "открыто и воинственно" оспаривающих возвращение полуострова в состав России.

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