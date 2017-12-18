18.12.2017, 13:30

Российский оппозиционер Яшин намерен подать в суд на мэра Москвы

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Deutsche Welle
EST
Vene opositsioonipoliitik Ilja Jašin Viru hotelli konverentsikeskuses
Foto: Eero Vabamägi

Оппозиционный политик Илья Яшин намерен подать в суд на мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом Яшин сообщил в понедельник, 18 декабря, на своей странице в Facebook.

По словам политика, подчиненные московского мэра, превышая свои полномочия, мешают подготовке праздника "День свободных выборов", который совет депутатов Красносельского района Москвы назначил на 24 декабря. "С помощью прокуратуры на нас организовано административное давление, которое рискует перерасти в силовое", — пишет Яшин.

"Давление со стороны прокуратуры и мэрии считаю противозаконным. Поэтому иду в суд и буду добиваться уважения к правам нашего совета депутатов и к избирателям, которых мы представляем", — говорится далее в заявлении Яшина.

Кто и зачем запрещает "местный праздник"

14 декабря Мещанская межрайонная прокуратура вынесла официальное предостережение Илье Яшину, возглавляющему Красносельский муниципальный округ российской столицы. Как утверждает прокуратура, Яшин организует на территории сквера Лермонтовской площади в Москве несанкционированный митинг под видом районного праздника, несогласованный с органами исполнительной власти.

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По мнению Яшина, за попыткой запретить местный праздник стоит лично Сергей Собянин, который хочет "лишний раз показать свою лояльность Владимиру Путину, пресекая любые независимые мероприятия в день официального выдвижения президента на новый срок".

По итогам сентябрьских выборов в местные органы власти в Москве кандидаты оппозиционного движения "Солидарность" получили большинство в Красносельском совете депутатов.

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