Российский Минкульт предложил запретить сервис бронирования Booking.com на территории РФ

Министерство культуры направило в Ростуризм письмо с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности онлайн-сервиса бронирования гостиниц, трансферов и авиабилетов Booking.com на территории РФ, сообщает РБК.

Как стало известно изданию, поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры. Свою позицию по вопросу запрета Booking.com на территории РФ Ростуризм должен представить до 4 июня.

Ранее с инициативой ограничить работу сервиса в России в ответ на антироссийские санкции выступил руководитель туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович.

В разговоре с журналистами он пояснил, что предлагает ввести ограничение на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны.

По замыслу Войтовича, ограничение не должно распространяться на бронирование вне территории России, то есть российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно так же как и иностранцы смогут бронировать отели в РФ.

Войтович подчеркивал, что предлагая услуги по бронированию гостиниц, авиабилетов и трансферов, Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью, но юридически не является туроператором и не платит соответствующие взносы.