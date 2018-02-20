Российский МИД: в Сирии пострадали десятки граждан России и СНГ

Министерство иностранных дел России официально подтвердило, что в Сирии получили ранения несколько десятков россиян и граждан других стран СНГ, а некоторые из них погибли. Точное число погибших и раненых ведомство не приводит.



Агентство РИА Новости ранее сообщило, что речь идет именно о гибели россиян и выходцев из СНГ, однако из сообщения на сайте самого ведомства следует, что речь идет о "нескольких десятках" раненых, а новой информации о погибших нет.

"В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков", - говорится в сообщении.

"Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений", - отмечает ведомство.