Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в переговорах по Сирии, которые начнутся в Астане 23 января, министерский уровень не предусмотрен. Ее словам в четверг, 19 января, приводит ТАСС.

”Что касается конкретно участников, то пока мы имеем в виду именно экспертный уровень”, — уточнила дипломат, добавив, что встреча рассчитана на несколько дней.

Захарова также сообщила, что Вашингтон пока не проинформировал о своем решении по участию в мероприятии. ”Не забывайте, что процесс подготовки сейчас в самом разгаре, формат встречи и участники прорабатываются сейчас (…) Ситуация не такова, что все ждут только, будут ли Соединенные Штаты участвовать и в каком качестве”, — отметила представитель дипломатического ведомства.

Ранее 19 января стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил своего спецпосланника Стаффана де Мистуру лично возглавить группу представителей всемирной организации, которая поедет в Астану. Это связано со ”сложностью и важностью вопросов, которые будут подняты”, а также с ”высоким уровнем представительства инициаторов созыва встречи”.

17 января Россия на переговоры в столицу Казахстана пригласила американскую сторону. ”Рассчитываем, что новая администрация [США] сможет принять это приглашение, будет представлена своими экспертами на любом уровне, который посчитают возможным”, — сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. Иран на инициативу Москвы отреагировал отрицательно.

29 декабря президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности правительства Арабской Республики и представителей вооруженной оппозиции начать переговоры. В качестве площадки для встречи была выбрана Астана.