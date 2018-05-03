03.05.2018, 12:44

Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии

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Lenta.ru
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Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии
Foto: Marina Lõstseva, TASS

В Сирии потерпел крушение истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России, оба пилота погибли. Об этом сообщили в четверг, 3 мая, в российском Минобороны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, это произошло около 9:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. В момент катастрофы самолет набирал высоту. ”Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли”, — говорится в сообщении.

”По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было”, — указали в Минобороны.

6 марта в Сирии потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ан-26. Он упал при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим, не долетев до полосы около 500 метров. На борту находились 39 человек, в том числе 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Сообщалось, что причиной крушения российского Ан-26 в Сирии могло стать повреждение закрылков.

3 февраля в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и после приземления вступил в перестрелку с боевиками. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.

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