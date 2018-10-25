25.10.2018, 16:25

Российский гендиректор обманул на миллионы российское государство — суд проходит в Хельсинки

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Rublad
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Среди обвиняемых теперь и финны, по мнению которых Россия сама виновата в том, что проявила халатность.

Прокурор требует тюремного заключения для пятерых мужчин за миллионное мошенничество против Российского государства. Заседание в уездном суде Хельсинки началось в среду.

Компания, управляющая российской зарубежной недвижимостью, в 2010 году осуществила обменную сделку, по которой продала компании из Эспоо жилищные акции и 64 объекта недвижимости, большая часть которых находится в районах, прилегающих к центру Хельсинки. В списке также были объекты, полученные Россией в качестве военных репараций от Германии. В обмен на это от компании из Эспоо было получено офисное здание, находящееся в районе Лауттасаари. Стоимость объекта оценивается в 9 млн евро, передает Yle.

Компания из Эспоо, получив документы, в тот же день перепродала 64 объекта недвижимости и выручила за них 14,6 млн евро. Как заявляет прокурор, цена недвижимости в течение одного дня подскочила на более чем 5,5 млн евро.

Прокуратура сообщает, что из полученной выручки директор финской компании перевел около 4,5 млн евро на счет консалтинговой фирмы в Швейцарии, которая, как подозревают, распределила средства между участниками сделки.

По мнению прокурора, участники сделки виновны в мошенничестве в особо крупных размерах.

Главный обвиняемый не может приехать из России

Интересную особенность случаю придает тот факт, что генератором всей мошеннической схемы является 61-летний гендиректор российской компании по недвижимости. Он уже отсидел по этому делу четыре года в российской тюрьме.

Его также приговорили к возмещению убытков в размере 14,5 млн евро. Россия, по информации юристов, получила лишь незначительную часть этой суммы. Поэтому Россия продолжает требовать возмещение убытков от всех обвиняемых, находящихся в суде Хельсинки.

Главный мошенник имеет запрет на выезд из России, поэтому он не может принимать участия в суде на месте его проведения. Ему также невозможно передать повестку в уездный суд.

Подсудимые отрицают все обвинения

На скамье подсудимых находятся пятеро: директор компании из Эспоо и его сын; человек, оценивший объекты недвижимости; человек, который, как считает прокуратура, является в Финляндии доверенным лицом главного преступника; доверенное лицо директора, которое подготовило и оформило сделку.

Второй из российских обвиняемых в данный момент, по его собственным словам, находится в Санкт-Петербурге и не может приехать в Финляндию из-за больной спины. Суд рассматривает возможность допросить его по удаленной связи, например, из Генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Все подсудимые отрицают свою вину. Финны, представляющие компанию из Эспоо, заявляют, что Российское государство, интересы которого представлял осужденный гендиректор, одобрило сделку со своей стороны.

- Это была обычная обменная сделка. Если одна из сторон опростоволосилась, то это ее проблемы, — заявил за пределами суда директор финской компании.

Мужчины, работающие в российской компании, в свою очередь, заявили, что лишь подчинялись указаниям начальства. Человек, оценивавший недвижимость, считает, что он не ответственен за то, как использовалась его оценка.

Все также отрицают обвинения в том, что действовали сообща с российским гендиректором, который представлял Российское государство.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Госдума РФ ратифицировала соглашения с Эстонией о приграничном сотрудничестве

25.10.2018
Госдума РФ ратифицировала на заседании в четверг три соглашения, которые направлены на развитие программ приграничного сотрудничества с Германией, Литвой и Эстонией, сообщает ТАСС.
Подробнее

Нарвское горсобрание проголосовало за создание муниципальной газеты, которая будет называться ”Нарва”

25.10.2018
Большинство в Нарвском горсобрании, как и ожидалось, проголосовало за создание целевого учреждения ”Нарвская городская газета”, которое займется выпуском муниципального издания. В то же время Нарва откажется от сотрудничества с газетой ”Город”, которой до сих пор платили из бюджета за публикацию информации. Говорят, что новая газета будет называться ”Нарва”, как с 90-х годов издающаяся в городе газета, а та, соответственно, закроется по не связанным с созданием муниципального издания причинам.
Подробнее



ГРАФИК: Конец эпохи ПБК? Русскоязычные жители Эстонии все чаще выбирают РТР Планета

25.10.2018
Если ранее любимым каналом проживающих в Эстонии неэстонцев был ПБК, то сейчас его место занял РТР Планета, который в Латвии и Литве по причине разжигания розни неоднократно снимался с эфира, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-25% Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
330,- €


Российские политбеженцы презентовали в Литве доклад о политзаключенных и дали странам Балтии рекомендации

25.10.2018
Стриженый наголо плотный мужчина с тяжелым взглядом — словно из тех, кого в девяностые называли "серьезными людьми". Но если с ним поговорить — человек доброжелательный и образованный. Это русский националист Даниил Константинов — политбеженец, к которому в Вильнюсе все привыкли.
Подробнее


”Прихожу на собеседование, а мне вместо приветствия: Are you Russian?” Айтишник — о своей попытке трудоустройства

25.10.2018
В редакцию rusDelfi обратился читатель Егор (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.). Мужчина поведал историю о своем опыте трудоустройства, который он считает крайне прискорбным и унизительным. ”Вместо приветствия потенциальный работодатель спросил у меня: ”Ты русский?” — негодует написавший. Представитель фирмы, в свою очередь, полностью отрицает слова Егора и делится своим видением ситуации.
Подробнее