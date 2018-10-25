Российский гендиректор обманул на миллионы российское государство — суд проходит в Хельсинки

Прокурор требует тюремного заключения для пятерых мужчин за миллионное мошенничество против Российского государства. Заседание в уездном суде Хельсинки началось в среду.

Компания, управляющая российской зарубежной недвижимостью, в 2010 году осуществила обменную сделку, по которой продала компании из Эспоо жилищные акции и 64 объекта недвижимости, большая часть которых находится в районах, прилегающих к центру Хельсинки. В списке также были объекты, полученные Россией в качестве военных репараций от Германии. В обмен на это от компании из Эспоо было получено офисное здание, находящееся в районе Лауттасаари. Стоимость объекта оценивается в 9 млн евро, передает Yle.

Компания из Эспоо, получив документы, в тот же день перепродала 64 объекта недвижимости и выручила за них 14,6 млн евро. Как заявляет прокурор, цена недвижимости в течение одного дня подскочила на более чем 5,5 млн евро.

Прокуратура сообщает, что из полученной выручки директор финской компании перевел около 4,5 млн евро на счет консалтинговой фирмы в Швейцарии, которая, как подозревают, распределила средства между участниками сделки.

По мнению прокурора, участники сделки виновны в мошенничестве в особо крупных размерах.

Главный обвиняемый не может приехать из России