Российский бизнесмен Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету

Российский бизнесмен, владелец компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на агентство Associated Press за публикации, содержащие клевету в его адрес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на архив суда.

Из документов следует, что иск был подан в связи с "клеветой, содержащейся в прямых или косвенных заявлениях" агентства. "22 марта 2017 года AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям", — отмечается в иске.

"Статья написана таким образом, что создается ложное представление о том, что коммерческие сделки Дерипаски в период с 2005-го по 2009 год имели некоторое отношение к предполагаемым преступным деяниям и нарушениям, связанным с кампанией тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США", — говорится в заявлении.

В документе указано, что у АР нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом "предусматривал подрыв демократических движений": "Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения". В иске россиянина говорится, что его адвокаты просили AP опровергнуть опубликованную информацию, но агентство отказалось.

Ранее Дерипаска назвал публикацию AP о приписываемой ему причастности к продвижению интересов Москвы частью антироссийской кампании со стороны американских СМИ. Он опроверг содержавшиеся в материале агентства утверждения о том, что Пол Манафорт якобы тайно работал на Дерипаску более 10 лет назад с целью продвижения интересов руководства РФ и создал "амбициозную политическую стратегию по подрыву антироссийской оппозиции в бывших советских республиках".

Как отметил предприниматель, хотя АР продолжает настаивать на достоверности сведений, о которых говорится в публикации, оно было вынуждено признать, что контракт, заключенный Манафортом и Дерипаской, не содержал формулировки о работе принадлежащей бизнесмену корпорации в интересах российского государства.

В материале, опубликованном АР, говорилось, что Пол Манафорт около 10 лет назад тайно работал на Олега Дерипаску, продвигая интересы правительства Путина. По данным источников агентства, Манафорт еще в июне 2005 года представил Дерипаске секретный стратегический план, в котором предложил оказывать влияние на политику, бизнес-связи и освещение новостей в США, Европе и бывших советских республиках, принося выгоду Москве. По версии АР, в 2006 году стороны подписали контракт на сумму 10 млн долларов, которые Манафорт должен был получать ежегодно вплоть до 2009 года.

Манафорт также предложил конкретные меры по дискредитации антироссийской оппозиции в бывших советских республиках, говорилось в материале. Сам экс-советник Трампа подтвердил AP факт сотрудничества с Дерипаской, но подчеркнул, что речь идет о бизнес-проектах, а не о политике. По словам Манафорта, он действительно работал с Дерипаской почти 10 лет назад, представляя его в деловых и частных вопросах в тех странах, где у него были финансовые вложения.

Официальный представитель Дерипаски заявил газете "Ведомости", что Манафорт ранее оказывал бизнесмену консультационные услуги "в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес-интересов Олега Дерипаски".

Пол Манафорт в августе 2016 года покинул предвыборный штаб Трампа на фоне обвинений в том, что во время работы советником президента Украины Виктора Януковича с 2007-го по 2012 год он получал крупные суммы наличными со счетов Партии регионов Украины в рамках "серой схемы". Манафорт неоднократно опровергал свои связи с Россией. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг информацию о причастности Кремля к организации контактов Манафорта и Дерипаски. "К Кремлю это не имеет никакого отношения. Кремлю ничего об этом не известно", — заявил он.