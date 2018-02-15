Российских военных лишат смартфонов

С 1 марта российским военным запретят пользоваться смартфонами с фотокамерами и системами спутниковой навигации. О планах Минобороны пишет ”Коммерсантъ” со ссылкой на близкие к российскому Генштабу источники.

В Генштабе составили список устройств, которым можно будет пользоваться военнослужащим. Это простые кнопочные телефоны стоимостью до двух тысяч рублей: Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung.

Таким образом в армии намерены бороться с утечками информации.

Как отмечает газета, военное ведомство как минимум с 2014 года испытывает ”много проблем” из-за этого: так, во время присоединения Крыма к России военные делали фотографии на принадлежавших украинской армии объектах.

Эти снимки попали в интернет и затем ”использовались на Западе для утверждений о "российской агрессии"”, поясняет ”Коммерсантъ”.

Также, по данным газеты, Минобороны было недовольно попавшими в соцсети фотографиями с базы Хмеймим в Сирии, сделанными после минометного обстрела: на них были видны серьезные повреждения техники. Комментариев от военного ведомства по поводу возможного запрета смартфонов пока не поступало.

Вместе с тем, добавляет издание, такой запрет легко можно будет обойти. ”Докупается простая "звонилка", которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане”, — сказал газете офицер одного из подразделений Минобороны. По словам источника ”Коммерсанта”, отказываться от гаджетов в армии ”никто не собирается”.