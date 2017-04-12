Российских хакеров в Великобритании заподозрили в попытке повлиять на голосование по Brexit

В парламенте Великобритании намекнули на возможное участие российских и китайских хакеров в атаке на сайт регистрации участников референдума о выходе страны из Евросоюза, пишет The Guardian, ссылаясь на доклад Комитета по вопросам госуправления и конституционным вопросам.

В докладе Комитета не говорится, кто именно ответственен за атаку, но указывается, что Россия и Китай используют кибер-атаки, основанные на понимании психологии масс. "Россия и Китай используют когнитивный подход, основанный на понимании психологии масс и способов эксплуатации людей", — отмечается в докладе.

В Комитете подчеркнули, что депутаты парламента "глубоко обеспокоены утверждениями об иностранном вмешательстве" в голосование по Brexit в 2016 году. 7 июня министры были вынуждены продлить срок регистрации на голосовании из-за того, что за 100 минут перед дедлайном сайт перестал работать. На нем было вывешено объявление о технических проблемах. Это могло привести к тому, что десятки тысяч людей лишились бы права проголосовать.

В правительстве тогда это объявили следствием попытки сразу огромного числа людей — более чем полумиллиона пользователей — зарегистрироваться в последний день, однако в докладе, опубликованном в среду, 12 апреля, сбой объясняется DDоS-атакой с использованием ботнетов — сетей с вредоносными программами, использующими ресурсы зараженных компьютеров.

"У падения были признаки атаки DDoS. Мы понимаем, что это легко сделать с помощью ботнетов. Ключевые показатели — это время и интенсивность", — говорится в докладе.

Хотя инцидент не оказал влияния на исход референдума, в комитете считают важным извлечь технические уроки из этого случая для будущих голосований.

В феврале глава Центра правительственной связи Великобритании Киаран Мартин заявил, что на Великобританию ежемесячно совершают десятки кибератак, в том числе попытки спонсируемых российским государством хакеров украсть секреты, связанные с обороной и внешней политикой.

Канцлер Филипп Хаммонд заявил, что возглавляемый Мартином центр за шесть месяцев до февраля предотвратил 34 550 "потенциальных атак" на правительственные ведомства и общественных деятелей, то есть около 200 случаев в день.

В Британии приняли во внимание обвинения России в попытках повлиять на президентские выборы в США и во Франции.

В ходе первых слушаний в комитете по разведке, прошедших 20 марта, глава ФБР Джеймс Коми официально признал, что спецслужба расследует попытки российского государства вмешаться в президентскую кампанию 2016 года, в том числе изучает информацию о возможных контактах представителей Трампа с российскими чиновниками во время избирательной кампании.

В Брюсселе, где за 2016 год насчитали 110 отдельных попыток взломать серверы Европейской комиссии, перед выборами в Германии и Франции расширили отдел стратегических коммуникаций дипломатической службы ЕС, созданный в марте 2015 года для борьбы с дезинформацией.