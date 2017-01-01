В Сирии, где с полуночи 30 декабря действует режим прекращения огня, за 31 декабря было зафиксировано 13 обстрелов, сообщают российские военные.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, обстрелы из минометов и стрелкового оружия были зафиксированы в провинциях Дамаск, Алеппо и Хама.

В субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял составленную Россией резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией.

Сам документ был внесен представителем России в Совбезе ООН Виталием Чуркиным 30 декабря. Предложенный текст резолюции призывает как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии.

О подписании самого соглашения о прекращении огня между Дамаском и вооруженной оппозицией стало известно 29 декабря. С полуночи 30 декабря это соглашение вступило в силу. Соглашение о прекращении огня не затрагивает некоторые группировки, в том числе запрещенные в России и ряде других стран "Исламское государство" и "Джабхат Фатех аш-Шам".

Некоторые повстанческие группировки заявили, что не намерены выполнять соглашение, если военные действия не прекратятся.

В пятницу сразу из нескольких районов Сирии поступали сообщения о столкновениях между правительственными силами и повстанцами. Лояльные Асаду войска отрицают эти сообщения.