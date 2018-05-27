27.05.2018, 12:11

Российские военные погибли в результате нападения боевиков в Сирии

 (110)
дополнено в 12.35
bbcrussian.com
EST 7
Süüria
SüüriaFoto: uncredited, AP

Четверо российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии, еще трое получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны России.

По данным военного ведомства, в ходе атаки боевиков были убиты двое российских военных советников, еще пять российских военнослужащих получили ранения и были доставлены в госпиталь. Двое из них впоследствии умерли от полученных ранений.

"В темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте", говорится в сообщении минобороны России.

Новость дополняется.

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