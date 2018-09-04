Российские власти заподозрили Google во вмешательстве в выборы

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что ”десятки специализированных YouTube-каналов” массово призывают нарушать российское законодательство.

”Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете”, — объяснил Субботин.

По его словам, в Google направлено соответствующее письмо.

”Мы бы хотели предупредить иностранные компании, в том числе Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории РФ”, — добавил Субботин.

Член ЦИК Александр Клюкин также сообщил агентству, что комиссия направила в компанию письмо в связи распространение призывов к участию в политических акциях накануне Единого дня голосования.

Помимо этого, прокуратура Центрального округа Москвы внесла предостережение о недопустимости нарушений законодательства о выборах, передает агентство.

В ЦИК и Роскомнадзоре сообщили, что Google пока не ответил на письма. При этом в надзорном ведомстве уточнили, что отсутствие реакции будет рассматриваться как вмешательство в выборы.