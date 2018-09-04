04.09.2018, 14:20

Российские власти заподозрили Google во вмешательстве в выборы

 (25)
Gazeta.ru
EST
Российские власти заподозрили Google во вмешательстве в выборы
Foto: MIKE BLAKE, REUTERS

Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что ”десятки специализированных YouTube-каналов” массово призывают нарушать российское законодательство.

”Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете”, — объяснил Субботин.

По его словам, в Google направлено соответствующее письмо.

”Мы бы хотели предупредить иностранные компании, в том числе Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории РФ”, — добавил Субботин.

Член ЦИК Александр Клюкин также сообщил агентству, что комиссия направила в компанию письмо в связи распространение призывов к участию в политических акциях накануне Единого дня голосования.

Помимо этого, прокуратура Центрального округа Москвы внесла предостережение о недопустимости нарушений законодательства о выборах, передает агентство.

В ЦИК и Роскомнадзоре сообщили, что Google пока не ответил на письма. При этом в надзорном ведомстве уточнили, что отсутствие реакции будет рассматриваться как вмешательство в выборы.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые — из Эстонии, среди них Имре Аракас

04.09.2018
2,5 года назад в Каунасе был застрелен член каунасской преступной группировки агуркинисов Деймантас Бугавичюс (Дейма). Расследование этого заказного убийства быстро продвигается вперед — на прошлой неделе был задержан мужчина, тесно связанный с каунасским преступным миром, который мог участвовать в убийстве возлюбленного Виты Якутене.
Подробнее

ФОТО: Нарвитяне ждали большего от церемонии передачи новыми послами четырех государств президенту ЭР верительных грамот

04.09.2018
Канцелярия президента Эстонской Республики и власти Нарвы настойчиво приглашали всех нарвитян прийти сегодня на Ратушную площадь, чтобы стать свидетелями того, как ”глава государства Керсти Кальюлайд будет приветствовать четырех новых чрезвычайных и полномочных послов”. Многие пришедшие были разочарованы.
Подробнее


"Массовые домогательства" — возможная причина увольнения директора библиотеки ТУ

04.09.2018
Тартуский университет (ТУ) со дня уволил директора университетской библиотеки Мартина Халлика, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения. Согласно анонимному источнику, Халлик имеет тенденцию распускать руки.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: На Японию обрушился мощнейший за последние 25 лет тайфун

04.09.2018
Тайфун Джеби, скорость ветра при котором достигает 60 метров в секунду, достиг острова Сикоку и продолжает двигаться в сторону острова Хонсю и одного из крупнейших японских городов Осаки.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

Не работавший неделю из-за запаха гари Нарвский спортцентр открыли, но запах может еще вернуться

04.09.2018
Закрытый 24 августа из-за досаждавшего посетителям неприятного запаха нарвский спортцентр на улице Раквере к началу учебного года открыли, но, возможно, отдельные его помещения в ближайшие пару недель будут закрываться все из-за той же проблемы.
Подробнее


Danske Bank: мы не можем подтвердить информацию Financial Times об отмывании денег

04.09.2018
Danske Bank не может подтвердить опубликованную в понедельник в Financial Times информацию предварительной версии рапорта о результатах исследования, что через эстонский филиал банка только в 2013 году посредством 80 000 сделок прошло 30 млрд долларов США из России и других стран Восточной Европы.
Подробнее