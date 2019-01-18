Российские ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

"Резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году", — говорится в опубликованных в четверг тезисах доклада, подготовленного в рамках секции "Прикладная небесная механика и управление движением" XLIII Королёвских чтений.

Согласно расчетам коллектива исследователей, сближение астероида с Землей в 2068 году может закончиться столкновением, если Апофис будет двигаться по траектории, которая предполагает проход небесного тела в 2044 году в 44 млн км от Земли, а в 2051 году — в 0,76 млн км, в 2060 году — в 5 млн км. Данный до уточнения орбиты астероида прогноз предполагал возможность столкновения в 2036 году. По расчетам исследователей, сближение Апофиса с Землей может произойти также в 2051, 2058, 2079 и 2086 годах, но на расстоянии всего от 1 до 10 млн км.

Астероид может столкнуться с Землей и в 2060 году, но для этого он должен двигаться по траектории с минимальным геоцентрическим расстоянием до Земли в 2068 году в 0,1 млн км. "Траектория, ведущая к соударению в 2069 году, близка к траектории соударения в 2068 году, минимальное геоцентрическое расстояние в 2051 году — 0,76 млн км, в 2068 году — 0,1 млн км", считают исследователи.

Ранее астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Леонид Еленин напомнил ТАСС, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис диаметром более 300 м пройдет в 37 тыс. км от Земли, но не столкнется с ней.