30.07.2018, 20:23

Российские телеканалы проигнорировали протесты против пенсионной реформы

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bbcrussian.com
EST
Moskva
фото иллюстративноеFoto: MAXIM ZMEYEV, AFP

Федеральные российские телеканалы обошли молчанием воскресный митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Акции коммунистов, которая состоялась в субботу, Первый, ВГТРК и ТВЦ уделили 30-секундные сюжеты, не попавшие в итоговые выпуски за неделю.


Зато в "Воскресном времени" и "Вестях Недели" вышли репортажи о довольных жизнью работающих пенсионерах. На Первом, кроме того, показали сюжет с комментарием Путина о реформе, причем слова президента о том, что реформа ему не нравится, вырезали.

Об акции, организованной Либертарианской партией в Москве на проспекте Сахарова 29 июля, федеральные каналы не рассказали ни в одном из выпусков новостей.

Митинг собрал по разным оценкам от 2,5 до 6,2 тысяч человек. На митинге говорили не только о повышении пенсионного возраста, но и о росте налогов, войне в Сирии, низких зарплатах. Выступающие требовали отставки правительства, роспуска Госдумы и импичмента президенту России, со сцены, в том числе, звучал лозунг "Путин — русофоб!".

Оппозиционер Алексей Навальный также пришел на акцию, но со сцены не выступал, а стоял в толпе митингующих вместе с женой Юлией. По окончании митинга полицейские задержали организаторов: председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова — им, как выяснилось позднее, вменили нарушение правил проведения акции. Полицейские посчитали, что лозунг "Путин — вор" не соответствует заявленной тематике проводимого мероприятия.

Акции КПРФ против пенсионной реформы, которая состоялась на том же проспекте Сахарова днем ранее 28 июля, Первый, "Россия 24" и ТВЦ выделили 30 секундные сюжеты. Каналы сообщили, что на митинг вышли 6,5 тыс. человек (данные полиции). Организаторы акции сообщили о более чем 100 тыс. участников, "Белый счетчик" насчитал 12 тыс. митингующих. Выступления ведущих митинга телеканалы в своих сюжетах не показали.

КПРФ также хотела вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всенародное голосование. В пятницу ЦИК не согласовал им формулировку вопроса, который партия хотела вынести на референдум, и по сути отказал в его проведении.

Как рассказывали о пенсионной реформе, избегая этих слов

В программе "Воскресное время" с Екатериной Андреевой о повышении пенсионного возраста говорили в трех сюжетах. Корреспондент Дмитрий Кочетков, подводя итоги работы весенней сессии парламента, отметил, что "председатель Госдумы призывает к диалогу и по пенсионному законопроекту, который недавно прошел первое чтение". Далее в подтверждение этого тезиса приводились слова спикера Думы Вячеслава Володина о том, что "обязательно нужно обсуждать эти вопросы и уходить от этого обсуждения не только неверно, но и опасно". Корреспондент же в сюжете отмечал, что "пенсионные изменения диктует рынок труда" и рассказывал о планах, в соответствии с которыми "пенсия будет обгонять инфляцию".

Во втором сюжете зрителям рассказали, как повышение пенсионного возраста прокомментировал Путин. Общаясь с волонтерами на стадионе "Калининград" 20 июля, президент впервые прокомментировал пенсионную реформу — до этого он несколько недель ничего не говорил по этой теме, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что это вопрос правительства как автора инициативы. Президент говорил с волонтерами о реформе почти десять минут.

"И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", — в частности, заявил тогда Путин.

Эти слова президента не попали в сюжет Первого канала, посвященный комментарию Путина о реформе. Осталась лишь фраза, что "вопрос, конечно, очень чувствительный" и рассуждения о том, что будет, если не менять пенсионную систему. По мнению президента, "либо пенсионная система лопнет, либо лопнут бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы". Самого словосочетания "пенсионная реформа" в итоговом выпуске "Времени" так и не прозвучало. Удалось избежать этих слов и "Вестям недели" на "России 1".

Телеканал "Дождь" в середине июля сообщал, что лояльные Кремлю СМИ, эксперты и блогеры получили от администрации президента указание вообще не называть повышение пенсионного возраста "пенсионной реформой".

Счастливые работающие пенсионеры

Третий сюжет "Воскресного времени", связанный с пенсионной реформой уже косвенно — рассказ о работающих людях пенсионного возраста. "Работодателям придется избавиться от стереотипов и понять — возраст — это не препятствие, а преимущество. У людей после 55-ти — огромный опыт, квалификация, дисциплина", — сказала ведущая Екатерина Андреева. Корреспондент Александр Лякин в своем репортаже рассказал, в частности, о 66-летнем чемпионе Европы по дзюдо среди ветеранов Александре Либермане и о 76-летней актрисе Альбине Евтушевской, которая начала сниматься в кино в 64 года. О грядущей пенсионной реформе в своем сюжете Лякин не упоминал, и мнения героев репортажа о ней не спрашивал.

Похожий по риторике сюжет вышел и в "Вестях недели" на "России 1" — ведущий Евгений Рожко отметил, что некоторые пенсионеры "с удовольствием продолжают ходить на работу, даже спустя десятилетия после теоретического выхода на заслуженный отдых". Корреспондент Александр Балицкий, узнавший, почему этим людям "не сидится дома", рассказал, например, о 95-летнем советнике гендиректора РКК "Энергия" Борисе Соколове, который работал еще с Сергеем Королевым. Другим героем репортажа стал 79-летний генконструктор тульского "Сплава" госкорпорации "Ростех" Николай Макаровец. "Чем дольше работаешь умственно, тем здоровее становишься, подтверждают ученые-генетики", — отметил корреспондент "России 1".

А на НТВ в утреннем выпуске новостей в субботу рассказали о жительнице удмуртского села Мукши Светлане Абросимовой, которая "уже давно на пенсии", но "продолжает работать фельдшером, а еще она единственная на всю округу женщина-печник". О пенсионной реформе в этом сюжете не упоминали.

В ответ на просьбу Би-би-си пояснить причину отказа от освещения воскресного митинга, в ВГТРК воздержались от комментариев. Би-би-си ожидает ответ от пресс-службы Первого канала.

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