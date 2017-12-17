Российские спецслужбы предотвратили теракты в Петербурге благодаря данным ЦРУ

Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Дональда Трампа за переданные сведения, которые помогли задержать террористов, планировавших взрыв в Казанском соборе.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США передало российским коллегам информацию, которая помогла предотвратить взрывы в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе президента РФ. Как уточнили в Кремле, в воскресенье вечером по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент РФ поблагодарил своего американского коллегу за переданную Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города", — отметили в пресс-службе.

Полученная от ЦРУ информация, отметил президент РФ, оказалась достаточной для обнаружения, розыска и задержания преступников.

Путин попросил Трампа передать слова благодарности директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки, которые получили эту информацию.

Президент РФ заверил главу американской администрации, что "российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, безусловно и незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам, как это всегда делалось и ранее", подчеркнули в пресс-службе.

Пятеро фигурантов дела о терроризме арестованы в Петербурге: 15 декабря был арестован Евгений Ефимов, который сообщил суду, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский собор. На следующий день такая же мера пресечения была избрана в отношении его сообщника Антона Кобца.

17 декабря суд арестовал по делу о терроризме уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева, уроженца Ингушетии Алисхана Эсмурзиева, гражданина Таджикистана Фируза Калавурова.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге семи членов запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ, планировавших совершение терактов в местах массового пребывания людей.